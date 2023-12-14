بقلم: Euronews

روسيا تعلن إسقاط تسع مسيرات أوكرانية قرب موسكو

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أعلنت روسيا الخميس أن دفاعاتها الجوية أسقطت تسع مسيّرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة، قبل ساعات من مؤتمر صحافي يترقبه كثيرون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "وحدات الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت تسع مسيرات أوكرانية فوق أراضي منطقتي كالوغا وموسكو" محملة كييف مسؤولية الهجوم.

من جانبها أعلنت أوكرانيا الخميس أن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت عشرات المسيرات الإيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية مستهدفة مدينة أوديسا (جنوب) في هجوم ليلي جديد لموسكو.

وقال سلاح الجو الأوكراني "في المجموع سُجل 42 هجوما للعدو بطائرات مسيرة" مضيفا أنه دمّر 41 من مسيرات شاهد التي أطلقت من أراض تسيطر عليها روسيا من بينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.