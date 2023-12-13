خُصم راتبه لمدة 3 أشهر.. معاقبة نائب بولندي أطفأ شموع عيد الأنوار اليهودي داخل البرلمان

بقلم: يورونيوز

انتشر مقطع مصور للنائب البولندي غزغوز براون على شبكات التواصل الاجتماعي وهو يطفئ شمعدان شموع عيد الأنوار ويقول: "لا يمكن أن يكون هناك مكان لأعمال العبادة التلمودية العنصرية والقبلية والمتوحشة في برلمان جمهورية بولندا!".

اعلان

قام غزغوز براون، النائب في الحزب اليميني البولندي المتطرف، الثلاثاء باستخدام مطفأة حريق لإخماد شموع عيد الأنوار اليهودي خلال جلسة عامة في مجلس النواب.

وبعد ذلك، ظهر سيمون هولوفنيا رئيس مجلس النواب وطلب منه مغادرة القاعة، وأثار هذا الحادث جدلاً داخل القاعة، حيث أدانه البعض بسبب معاداته للسامية.

وتمت معاقبة بروان بخصم راتبه لمدة 3 أشهر من قبل ديوان رئاسة البرلمان كما سيتم إرسال مذكرة إلى مكتب المدعي العام لعرقلته إحتفالا دينيا.

يستمر عيد الأنوار اليهودي لمدة 8 أيام، توقد في مساء كل يوم شمعة جديدة في شمعدان مخصص حتى اكتمال الشموع 8 وذلك احتفاء بمعجزة الزيت كما تصفها الديانة اليهودية.