للمطالبة بوقف الحرب على غزة.. أميركيون يهود يقطعون طريقًا سريعًا في لوس أنجليس

بقلم: يورونيوز

نظّمت هذا التحرّك الاحتجاجي حركة تطلق على نفسها اسم "إف نات ناو" وتقول إنّها "مجموعة من اليهود الأميركيين الساعين لإنهاء الدعم الأميركي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

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أغلق بضع عشرات من المتظاهرين طريقًا سريعًا في لوس أنجليس خلال ساعة الذروة الأربعاء للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وجلس المتظاهرون على الأرض جنب بعضهم البعض في عرض الطريق السريع فأوقفوا حركة المرور، ممّا تسبّب باختناق مروري امتدّ لكيلومترات عديدة في مدينة تعاني أصلًا من الازدحامات المرورية في الأوقات العادية.

حركة من اليهود الأميركيين

ونظّمت هذا التحرّك الاحتجاجي حركة تطلق على نفسها اسم IfNotNow "إف نات ناو" وتقول إنّها "مجموعة من اليهود الأميركيين الساعين لإنهاء الدعم الأميركي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

وارتدى المتظاهرون قمصانًا سوداء كتبت عليها بالأبيض عبارتا "ليس باسمنا" و"اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن".

ووضع المحتجّون وسط الطريق السريع شمعدانًا سباعيًا ضخمًا (مينوراه) وردّدوا هتاف "أوقفوا إطلاق النار الآن".

وكتبت الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي: "كيهود، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي في حين يتضوّر شعب غزة جوعًا ويُذبح باسمنا".

وأضافت: "لا يمكننا أن نسمح بأن تتواصل الحياة كالمعتاد في حين يُقتل الفلسطينيون دون حساب. لهذا السبب أغلقنا الطريق السريع".

وأظهرت مشاهد للتظاهرة مشاحنات بين المتظاهرين وسائقي السيارات الذين راحوا يطالبونهم بفتح الطريق.

وبعد زهاء ساعة من بدء تحركهم الاحتجاجي، تدخلت الشرطة وفتحت الطريق بالقوة وأوقفت عددًا من المتظاهرين.