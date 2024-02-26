فيديو: في ألمانيا ... إضراب واسع النطاق في النقل العام

سائقون مضربون عن العمل في ألمانيا - Copyright EBU

سائقون مضربون عن العمل في ألمانيا - Copyright EBU

بقلم: يورونيوز

دعا اتحاد نقابات "فيردي" الألماني للعاملين بقطاع النقل العام إلى إضراب جديد في عدد من الولايات الألمانية سيصل إلى ذروته يوم الجمعة.