فيديو: في ألمانيا ... إضراب واسع النطاق في النقل العام

بقلم: يورونيوز
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دعا اتحاد نقابات "فيردي" الألماني للعاملين بقطاع النقل العام إلى إضراب جديد في عدد من الولايات الألمانية سيصل إلى ذروته يوم الجمعة.
وبدأ الإضراب اليوم الاثنين بمشاركة سائقي حافلات النقل العام في مناطق من ولاية زارلاند وشليسفيغ-هولشتاين.
ويأمل اتحاد النقابات في زيادة الضغط على الحكومة أثناء التفاوض من أجل رفع رواتب العاملين.
وتطالب النقابة أيضاً بتقليل عدد ساعات العمل دون الإضرار بمداخيل السائقين الشهرية.
وسيؤثر الإضراب على حركة حافلات ساربان وحافلات نيونكيرشن وفولكلنغن وزارلوي.