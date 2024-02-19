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إضراب ثاني لشركة لوفتهانزا سيلغي 80% من الرحلات في ألمانيا

ركاب ينتظرون أمام شركة لوفتهانزا بمطار هامبورغ، ألمانيا.
ركاب ينتظرون أمام شركة لوفتهانزا بمطار هامبورغ، ألمانيا. Copyright Marcus Brandt/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
بقلم:  يورونيوز
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دعت نقابة "فيردي" لشركة لوفتهانزا للطيران الأحد الموظفين إلى الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في المطارات الألمانية الرئيسية للمطالبة بزيادة الأجور.

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وسيلغي الإضراب الذي يبدأ غدا الثلاثاء الساعة 7 صباحا حوالى 80 إلى 90% من الرحلات الجوية للشركة في 7 مطارات ألمانية رئيسية مثل: فرانكفورت وميونيخ، بالإضافة إلى مطارات برلين ودوسلدورف وهامبورغ وكولونيا بون وشتوتغارت. 

وقالت شركة لوفتهانزا في بيان لها على منصة إكس: "سيتم إبلاغ الركاب الذين تأثروا بإلغاء الرحلات نتيجة إضراب فيردي عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق لوفتهانزا".

ويعد هذا الإضراب التحذيري الثاني لشهر فبراير/شباط والذي يتسبب في إلغاء رحلات لشركة لوفتهانزا.

وتطالب النقابة زيادة الأجور بنسبة 12.5%، أو ما لا يقل عن 500 يورو إضافية شهريًا لنحو 25000 موظف.

ولم تسفر جولة المحادثات التي جرت في 12 فبراير/شباط عن أي اتفاق. ومن المقرر إجراء جولة أخرى من المفاوضات الأربعاء.

المصادر الإضافية • أ ب

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