إضراب ثاني لشركة لوفتهانزا سيلغي 80% من الرحلات في ألمانيا

بقلم: يورونيوز

دعت نقابة "فيردي" لشركة لوفتهانزا للطيران الأحد الموظفين إلى الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء في المطارات الألمانية الرئيسية للمطالبة بزيادة الأجور.

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وسيلغي الإضراب الذي يبدأ غدا الثلاثاء الساعة 7 صباحا حوالى 80 إلى 90% من الرحلات الجوية للشركة في 7 مطارات ألمانية رئيسية مثل: فرانكفورت وميونيخ، بالإضافة إلى مطارات برلين ودوسلدورف وهامبورغ وكولونيا بون وشتوتغارت.

وقالت شركة لوفتهانزا في بيان لها على منصة إكس: "سيتم إبلاغ الركاب الذين تأثروا بإلغاء الرحلات نتيجة إضراب فيردي عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق لوفتهانزا".

ويعد هذا الإضراب التحذيري الثاني لشهر فبراير/شباط والذي يتسبب في إلغاء رحلات لشركة لوفتهانزا.

وتطالب النقابة زيادة الأجور بنسبة 12.5%، أو ما لا يقل عن 500 يورو إضافية شهريًا لنحو 25000 موظف.

ولم تسفر جولة المحادثات التي جرت في 12 فبراير/شباط عن أي اتفاق. ومن المقرر إجراء جولة أخرى من المفاوضات الأربعاء.