ألبانيا تنشئ أول قاعدة لحلف شمال الأطلسي في غرب البلقان

بقلم: يورونيوز

يعتبر تجديد قاعدة كوكوفا الجوية عملية استثمار استراتيجي ويظهر أن الناتو يواصل تعزيز وجوده في غرب البلقان، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية للحلف.

اعلان

افتتحت ألبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الاثنين قاعدة جوية تعود إلى الحقبة السوفيتية، ولكن تمّ تجديدها وهي الأولى للحلف في منطقة غرب البلقان.

واطلق اسم كوكوفا على القاعدة الجوية، نسبة إلى البلدة الصغيرة، التي توجد بها القاعدة والتي تقع على بعد 85 كيلومترًا جنوب العاصمة تيرانا.

وقال المسؤولون إن القاعدة الجوية الجديدة ستكون بمثابة مركز حديث للعمليات، وللتدريب واستضافة أسراب الطائرات المقاتلة.

وقد رحّب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بإعادة فعيل نشاط القاعدة الجوية التي تمّ إغلاقها رسميًا في عام 2005، باعتبارها "عنصرا أمنيًا إضافيا في منطقتنا بغرب البلقان والتي نعلم جيدًا أنها قد تكون عرضة لمخاطر التهديدات والطموحات الإمبريالية الجديدة للاتحاد الروسي".

وبعد الكلمات التي ألقاها في الحفل، حلقت طائرتان أمريكيتان من طراز "إف-16" وطائرتان مقاتلتان من طراز "إف-35" من قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا بينما هبطت طائرتان من طراز "يوروفايتر".

قام حلف شمال الأطلسي بتمويل عملية تطوير القاعدة بحوالى 50 مليون يورو. وشملت أعمال التجديد برج المراقبة والممرات والحظائر ومرافق التخزين.

وقال ديلان وايت، المتحدث باسم الناتو بالإنابة: "إن تجديد قاعدة كوكوفا الجوية هو استثمار استراتيجي ويظهر أن الناتو يواصل تعزيز وجوده في غرب البلقان، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية للحلف".

وقال رئيس الوزراء الألباني إن تيرانا عرضت أيضًا إنشاء قاعدة بحرية غرب ألبانيا، وهي بصدد مناقشة الأمر مع حلف شمال الأطلسي. وانضمت ألبانيا إلى حلف شمال الأطلسي في العام 2009 وهي مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.