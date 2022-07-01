ألبانيا تتفاوض مع حلف الأطلسي لبناء قاعدة بحرية على البحر الأدرياتيكي

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يوم الجمعة إن بلاده تجري محادثات مع حلف شمال الأطلسي لبناء قاعدة بحرية في ميناء رومانو الذي لا يزال قيد الإنشاء على ساحل البلاد المطل على البحر الأدرياتيكي.

وقال راما في مؤتمر صحفي إن ميناء رومانو القريب من مدينة دوريس الساحلية، والذي من المقرر أن يصبح أكبر ميناء في البلاد، سيكون له جانب تجاري إلى جانب القاعدة البحرية.

وتابع أن الحلف وألبانيا سيشتركان في بناء القاعدة وتمويلها.

وأضاف "سنعود قريبا إلى بروكسل لمواصلة نقاشاتنا المتعلقة باقتراحنا... الخاص ببناء قاعدة بحرية لحلف شمال الأطلسي في الميناء الجديد بدوريس".

وقال راما في مايو أيار الماضي إن حكومته تعرض على الحلف أيضا استخدام قاعدتها البحرية (باشاليمان) على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي تيرانا. وكانت موسكو قد أقامت (باشاليمان) في الخمسينات كي تصبح قاعدة لاثنتي عشرة غواصة.

ويعمل حلف شمال الأطلسي بالفعل على بناء قاعدة كوتشوفا الجوية، على بعد 80 كيلومترا تقريبا جنوبي تيرانا. وانضمت ألبانيا للحلف في 2009.