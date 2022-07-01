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ألبانيا

ألبانيا تتفاوض مع حلف الأطلسي لبناء قاعدة بحرية على البحر الأدرياتيكي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما   -   حقوق النشر  AP Photo

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يوم الجمعة إن بلاده تجري محادثات مع حلف شمال الأطلسي لبناء قاعدة بحرية في ميناء رومانو الذي لا يزال قيد الإنشاء على ساحل البلاد المطل على البحر الأدرياتيكي.

وقال راما في مؤتمر صحفي إن ميناء رومانو القريب من مدينة دوريس الساحلية، والذي من المقرر أن يصبح أكبر ميناء في البلاد، سيكون له جانب تجاري إلى جانب القاعدة البحرية.

وتابع أن الحلف وألبانيا سيشتركان في بناء القاعدة وتمويلها.

وأضاف "سنعود قريبا إلى بروكسل لمواصلة نقاشاتنا المتعلقة باقتراحنا... الخاص ببناء قاعدة بحرية لحلف شمال الأطلسي في الميناء الجديد بدوريس".

وقال راما في مايو أيار الماضي إن حكومته تعرض على الحلف أيضا استخدام قاعدتها البحرية (باشاليمان) على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي تيرانا. وكانت موسكو قد أقامت (باشاليمان) في الخمسينات كي تصبح قاعدة لاثنتي عشرة غواصة.

ويعمل حلف شمال الأطلسي بالفعل على بناء قاعدة كوتشوفا الجوية، على بعد 80 كيلومترا تقريبا جنوبي تيرانا. وانضمت ألبانيا للحلف في 2009.

المصادر الإضافية • رويترز