الرئيس الكرواتي ميلانوفيتش يترشح بشكل مفاجئ لرئاسة الحكومة

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش عن ترشحه المفاجئ من أجل رئاسة وزراء البلاد خلال الانتخابات المقرر عقدها الشهر المقبل.

اعلان

وسيمثل الرئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط) بالانتخابات يوم 17 أبريل – نيسان وذلك في أعقاب حل البرلمان الكرواتي يوم الخميس.

وسيتنافس ميلانوفيتش، الذي تقلد سابقاً منصب رئيس الوزراء بين عامي 2011 و2016، رئيس الوزراء المحافظ أنريي بلينكوفيتش المنتمي لحزب الاتحاد الكرواتي الديمقراطي.

وسيطر محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي على مقاليد رئاسة الوزراء في كرواتيا بشكل كبير منذ استقلالها عن يوغوسلافيا السابقة عام 1991.

وواجه الحزب اتهامات متزايدة بالفساد من المعارضة قبل الانتخابات لكنه ينفى تلك الاتهامات.

كما حدد ميلانوفيتش موعد تصويت البلاد في البرلمان الأوروبي في 7 يونيو - حزيران.

أصبحت الدولة الواقعة على البحر الأدرياتيكي أحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي في عام 2013 وانضمت إلى منطقة السفر الحر (شنغن) ومنطقة اليورو في العام الماضي.