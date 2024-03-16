شاهد: قتيلان في قصف أوكراني لمدينة بيلغورود الروسية

بقلم: يورونيوز

قتل شخصان في قصف أوكراني لمدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤولون روس السبت.

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وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف عبر تطبيق تيليغرام إنّ رجلاً وامرأة لقيا حتفهما في الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون.

وكان هذا أحدث تبادل لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى في إطار العمل العسكري الأوكراني لقصف داخل روسيا.

وقال حاكم المنطقة ديمتري أزاروف، إن هجومًا بطائرة بدون طيار أوكرانية، تسبب يوم السبت أيضًا في اندلاع حريق في مصفاة نفط تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت في منطقة سامارا.

وأضاف أنه تم إحباط هجوم على مصفاة أخرى. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتأتي الهجمات بعد يوم من هجوم روسي على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل.

وأعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه صد محاولة للقوات الأوكرانية، كانت تسعى لدخول قرية في منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عدة أشخاص يعبرون الحدود ويدخلون قرية وما أعقب ذلك من غارات جوية على الجنود والدبابات.

وزعمت الوزارة أنها دمرت "مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية" كانت تحاول دخول قرية كوزينكا في منطقة بيلغورود.