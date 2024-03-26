تسريبات صوتية للحكومة المجرية تكشف عن تورط محتمل لها في قضايا فساد

بقلم: يورونيوز

كشف شخص كان يُعد من الدائرة المقربة من الحكومة المجرية ثم تحوّل لاحقًا إلى ألد أعدائها عن تسريبات صوتية يقول إنها تكشف عن تستر الحكومة على قضايا فساد.

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نشر أحد المطلعين السابقين على الحكومة المجرية، والذي تحول إلى أشد منتقديها، تسجيلًا صوتيا يوم الثلاثاء يقول إنه يثبت أن كبار المسؤولين تآمروا للتستر على الفساد، في أحدث تطور لفضيحة هزت هيمنة رئيس الوزراء فيكتور أوربان على سياسة البلاد.

اندلعت أكبر احتجاجات في البلاد منذ سنوات في أوائل شباط / فبراير، عندما تمّ الكشف عن إصدار عفو رئاسي عن سجين بتهمة التستر على الاعتداءات الجنسية على الأطفال من قبل مدير دار للأيتام تديرها الدولة.

واضطر حلفاء أوربان المقربين، بمن فيهم الرئيسة، إضافة لوزيرة العدل يوديت فارغا إلى الاستقالة لتهدئة الغضب الشعبي.

ويبدو أن أحدث الادعاءات جاءت من طرف زوج فارغا السابق، بيتر ماغيار، وهو سياسي سابق يقول إنه تحول إلى مُبلّغ عن المخالفات للكشف عن مدى الفضيحة.

وفي تسجيل نُشر على فيسبوك ويوتيوب الثلاثاء يُظهر ما يبدو أنه صوت فارغا يصف كيف تسبب مسؤولون حكوميون آخرون في إزالة الأدلة من سجلات المحكمة للتستر على أدوارهم في المعاملات التجارية الفاسدة.

تقول فارغا في التسجيل الذي يقول ماغيار إنه سجله خلال محادثة في شقة الزوجين السابقين: "لقد اقترحوا على النيابة العامة ما يجب إزالته".

وقال بيتر ماغيار، الذي سبق وأن شغل منصب مسؤول في الحكومة المجرية: "كل ما يمكنني قوله هو أن هذه ربما تكون أكبر فضيحة سياسية وقانونية خلال الثلاثين عامًا الماضية منذ سقوط الشيوعية. الفضيحة الكبرى التي ظهرت والتي يوجد عليها دليل واضح".

وأضاف بيتر ماغيار: "لم أتلق إجابة من المدعين بشأن خطوات التحقيق التي يعتزمون اتخاذها. لكنني أعتقد أنه بعد ما قدمته لهم اليوم وما استمعنا إليه، جملة تلو الأخرى معًا، لا يمكنهم فعل أي شيء سوى استدعاء العديد من أعضاء النيابة العامة، والحكومة كشهود. علاوة على ذلك، أعتقد أنه يجب عليهم أيضًا استدعاء رئيس الوزراء كشاهد في القضية، فمن الواضح أنه كان على علم بهذه القضايا".

ووسط تصفيق واسع النطاق من مؤيديه طالب بيتر ماغيار باستقالة الحكومة.

بيتر ماغيار Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

ودعا بيتر ماغيار أنصاره إلى الاحتجاج مساء الثلاثاء أمام مكتب المدعي العام في بودابست للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في هذه القضية حيث تمّ تسليم الشريط إلى مكتب المدعي العام لاستخدامه كدليل.

وفي منشور على فيسبوك يوم الثلاثاء، اتهمت فارغا طليقها ماغيار بالعنف المنزلي في أثناء زواجهما، وادعت أنها أدلت بهذه التصريحات بالإكراه، وهو ما نفاه ماغيار.

وكان ماغيار عضوًا بارزًا، لكنه غير معروف في الدائرة السياسية لأوربان، وبرز على الساحة عندما أجرى مقابلة في شباط/ فبراير مع قناة بارتيزان الشهيرة على موقع يوتيوب، اتهم فيها حكومة أوربان بالفساد على نطاق واسع واستخدام حملات التشهير لتشويه سمعة معارضيها.

رد فعل الحكومة

ويأمل أتباع ماغيار أن يساهم منصبه باعتباره أحد المطلعين السابقين في تعطيل النظام السياسي بالمجر، والذي يعتبره الكثيرون نظامًا استبداديًا راسخًا.

ورفضته الحكومة، إذ وصفته بأنه انتهازي ويسعى إلى تكوين مهنة جديدة بعد طلاقه من فارغا وخسارته لمناصب في العديد من الشركات الحكومية. ولكن صعود بيتر ماغيار أدى إلى تفاقم المشاكل السياسية التي يواجهها أوربان والتي شملت استقالة أعضاء حكومته والدخول في أزمة اقتصادية.