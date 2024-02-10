بقلم: Euronews

استقالة رئيسة المجر وسط غضب شديد بسبب عفوها عن رجل أدين في قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال

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قدمت رئيسة المجر المحافظة استقالتها من منصبها وسط غضب شعبي عارم بسبب عفو كانت منحته لرجل أدين بالتواطؤ في قضية اعتداء جنسي على أطفال، وهو القرار الذي أطلق العنان لفضيحة سياسية غير مسبوقة للحكومة القومية التي خدمت لفترة طويلة.

وقد أعلنت كاتالين نوفاك (46 عاما) في رسالة متلفزة السبت تنحيها عن رئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي تولته منذ عام 2022.

وقالت نوفاك: "لقد أصدرت عفوا تسبب في حيرة واضطراب لكثير من الناس". "لقد ارتكبت خطأ".