أوربان يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ويعتبرها "فاسدة"

بقلم: يورونيوز

أكّد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقابلة مع أسبوعية "لوبوان" الفرنسية أنه لا يزال يعارض بشدّة مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن أوكرانيا محكومة بالفساد وأنها تمثل تهديدًا لقطاع الزراعة الأوروبي.

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وقال أوربان في مقابلة نشرتها المجلة الجمعة قبل أيام من التئام المجلس الأوروبي للبحث في ملف انضمام أوكرانيا إلى الكتلة الأوروبية "أوكرانيا معروفة بكونها واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم. إنها مهزلة! لا يمكننا اتخاذ قرار بدء عملية مفاوضات الانضمام".

ونبّه الفرنسيين إلى "ما سيعنيه هذا الانضمام بالنسبة الى فرنسا على المستوى الاقتصادي".

وأضاف "كل عام، سيتعين عليكم دفع أكثر من 3,5 مليارات يورو إضافية في الموازنة المشتركة للاتحاد الأوروبي".

وتابع "إذا سمحتم للزراعة (الأوكرانية) بالدخول في النظام الزراعي الأوروبي، ستُدمّره في اليوم التالي".

وأكّد أوربان الذي التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في الإليزيه، أن موقفه ثابت لأن "أكثر من ثلثَي الرأي العام المجري يعارض فتح أي مفاوضات".

لكنه أقرّ بأن "أوكرانيا تمرّ بصعوبات (...) لأنها تتعرض للغزو الروسي"، ومن "المشروع أن يرسل لها المجلس الأوروبي برمّته إشارات جيدة" مثل إشارة "الشراكة الاستراتيجية" مع الاتحاد بدلًا من المفاوضات من أجل الانضمام.

"أنا الوحيد الذي بنى سياجًا. في المجر ليس هناك مهاجرون وأنا فخور بذلك". فيكتور أوربان

وفي ما يتصل بإصلاح الهجرة الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي حاليًا، قال أوربان "إنه ربما أفضل من (الإصلاح) السابق لكنه ليس الحلّ".

وأضاف "الحلّ النهائي هو أنه لا يمكن لأحد دخول الأراضي الأوروبية بدون الحصول على تصريح من سلطة ما بناء على إجراء ما".

وتابع "أنا الوحيد الذي بنى سياجًا. في المجر ليس هناك مهاجرون وأنا فخور بذلك".

وقال أيضًا "إذا كنتم تعتقدون أن استقبال المهاجرين سيؤدي إلى شيء ممتع وإلى مجتمع جديد وإلى شيء أسمى أخلاقيًا من المجتمع التقليدي، فافعلوه. إنه خياركم. لكننا نحن المجريين نعتقد أن ذلك محفوف بالمخاطر".