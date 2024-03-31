بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى منطقة شنغن

بقلم: يورونيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، إدراج بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن التي تتيح إمكانية التنقل بين بلدانها دون تأشيرات سفر.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور عبر منصة إكس، إن بلغاريا ورومانيا انضمتا إلى منطقة شنغن.

وأشارت فون دير لاين إلى إلغاء الرقابة على الحدود الجوية والبحرية مع الدولتين اعتبارًا من اليوم.

وذكرت أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على الملايين من مواطني الاتحاد في جميع أنحاء أوروبا ويجعل منطقة شنغن أقوى.

بدورها كشفت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أن الضوابط على الحدود البرية ستلغى أيضا في المرحلة المقبلة.

وانضمت رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007.

ولطالما عارضت النمسا إدراج البلدين في منطقة شنغن، خوفاً من احتمال تزايد الهجرة غير الشرعية. لكنه تم التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد نهاية العام الماضي.