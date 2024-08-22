طبع جواز السفر في منطقة الشنغن سيصبح من الماضي قريبا

بقلم: يورونيوز

تعتبر طوابع جواز السفر شارة فخر للكثير من المسافرين، حيث تخلق أثرًا ورقيًا يذكرهم بمغامراتهم. ولكن هذه الطوابع ستصبح قريبًا شيئًا من الماضي عند دخول منطقة الشنغن.

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من المقرر أن يتم إطلاق نظام الدخول والخروج الآلي (EES) بداية من 10 نوفمبر 2024، اذ سيتمّ أيضا تسجيل الزوار غير الأوروبيين بشكل رقمي، مما يلغي الحاجة إلى الطوابع اليدوية.

يقول بيان من إدارة الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية: "سيحل نظام EES محل النظام الحالي لختم الطوابع يدويًا على جوازات السفر، والذي يستغرق وقتًا طويلاً، ولا يوفّر بيانات موثوقة عن عبور الحدود، ولا يسمح بالكشف المنهجي عن المتجاوزين للحدود".

ما هو نظام الدخول والخروج (EES)؟

سيكون نظام EES نظامًا آليًا لتسجيل المسافرين من الدول الثالثة الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة أو يحملون تأشيرات قصيرة الأجل. في كل مرة يعبر فيها شخص ما الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيقوم النظام بتسجيل اسمه، ونوع وثيقة السفر، والبيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصور الوجه)، وتاريخ ومكان الدخول والخروج. كما سيسجل حالات رفض الدخول.

ويأمل المسؤولون أن تساعد عمليات التحقق الآلي في تحسين الأمن في الاتحاد الأوروبي وتسريع إجراءات المسافرين. ومع ذلك، أعربت صناعة الطيران وبعض الدول عن قلقها من أن نقص التحضير قد يتسبب في مشاكل عند إدخال النظام.

تحذيرات للمسافرين

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم تحذير البريطانيين من ضرورة الحصول على طوابع جواز السفر عند دخولهم وخروجهم من منطقة الشنغن. وهذا يعمل كدليل على أنهم لم يتجاوزوا الحد المسموح به من 90 يومًا في فترة 180 يومًا.

سيكون على المسافرين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن الحصول، عبر الإنترنت، على إذن بالسفر من خلال نظام معلومات السفر والتصريح الأوروبي (ETIAS) الذي سيبدأ العمل به تدريجياً بمجرد تشغيل نظام EES.

يعد هذا النظام الجديد بتغيير طريقة دخول المسافرين إلى أوروبا بشكل جذري، في انتظار ذلك يظل العمل قائما بنظام الختم اليدوي.