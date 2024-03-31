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بعد هجمات موسكو.. السلطات الروسية تعتقل "مجموعة إرهابية" في داغستان

القوات الروسية خلال العملية
القوات الروسية خلال العملية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت أجهزة الأمن الروسية الأحد أنها اعتقلت ثلاثة رجال في داغستان خططوا لشن "هجمات إرهابية" في المنطقة.

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وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في البلاد إن المشتبه بهم اعتقلوا خلال المداهمات في كاسبيسك، وتم العثور على أسلحة وذخائر في شققهم.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة RU-RTR تواجدا أمنيا مكثفا حول شقة تمت مداهمتها.

وقال حاكم داغستان سيرغي مليكوف في البيان الذي نشر على تلغرام، إنه لم تقع إصابات خلال العملية.

وأضاف أنه تم العثور على المشتبه بهم واحتجازهم بعد تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة في أعقاب الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو وأدى إلى مقتل 144 شخصًا.

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