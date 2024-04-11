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شاهد: "الرسومات تتحرك بعد كأس من النبيذ" اكتشاف جداريات أثرية عن حرب طروادة في مدينة بومبي الإيطالية

جدارية تصور شخصيتي باريس وهيلين، اللذين تسببت علاقتهما العاطفية في اندلاع حرب طروادة
جدارية تصور شخصيتي باريس وهيلين، اللذين تسببت علاقتهما العاطفية في اندلاع حرب طروادة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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كشف علماء الآثار في مدينة بومبي الرومانية عن قاعة طعام ذات جدران سوداء، عليها لوحات جدارية تصور شخصيات أسطورية تعود إلى 2000 عام، مستوحاة من حرب طروادة.

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ووفقاً لغابرييل زوكتريغل، مدير متنزه بومبي الأثري، فإن القاعة كانت تُستخدم في الولائم المسائية عندما كانت الفوانيس تجعل الرسومات على الجدران المظلمة تبدو وكأنها تنبض بالحياة.

وأضاف "كان الناس يجتمعون لتناول العشاء بعد غروب الشمس، وكان لضوء المصابيح الخافت تأثير في جعل الصور تبدو متحركة، خاصة بعد تناول بضعة أكواب من نبيذ كامبانيا الجيد".

وأوضح أن مساحة الغرفة تبلغ نحو 15 متراً طولاً وستة أمتار عرضاً ونوعية الجداريات والفسيفساء، تعود لعهد الإمبراطور أغسطس.

وتصور إحدى اللوحات الجدارية باريس وهيلين، اللذين تسببت علاقتهما العاطفية في اندلاع حرب طروادة، وفقا للروايات التقليدية.

وغمر الرماد البركاني بومبي والمناطق الريفية المحيطة بها عندما انفجر جبل فيزوف عام 79 ميلادية ما أسفر عن مقتل آلاف الرومان الذين لم تكن لديهم أدنى فكرة عن أنهم يعيشون تحت أحد أكبر البراكين في أوروبا.

لا تزال بومبي واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في إيطاليا حيث زارها ما يقرب من 4 ملايين زائر في عام 2023

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