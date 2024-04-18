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اعتقال رئيسة وكالة مكافحة الفساد في الجبل الأسود بتهم تتعلق بالفساد

يلينا بيروفيتش مديرة وكالة مكافحة الفساد
يلينا بيروفيتش مديرة وكالة مكافحة الفساد Copyright MERTCG
Copyright MERTCG
بقلم:  يورونيوز
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ألقي القبض على مديرة وكالة مكافحة الفساد في الجبل الأسود، يلينا بيروفيتش، بتهم تتعلق بقضايا فساد.

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وبدأ مكتب المدعي العام منذ مدّة إجراءات بحق بيروفيتش، انتهت أحدث حلقة فيها باعتقالها، دون أن يوضح السبب، لكنه ذكر في نهاية مارس/آذار أنه فتح قضية تحقيق في صرف أموال بشكل غير مبرر.

ورصد مفتشو وزارة المالية مخالفات في عمل جهاز مكافحة الفساد، وقدموا إلى مكتب المدعي العام الخاص للدولة النتائج التي قالوا فيها إن بيروفيتش طالبت في عام 2023 بالعمل الإضافي وتلقت مخصصات تقارب من 13500 يورو، خلافًا لقانون رواتب الموظفين في القطاع العام.

في العام الماضي، قدمت منظمة غير حكومية، شكوى جنائية ضد بيروفيتش، زاعمة إساءة استخدام المنصب الرسمي. وزعمت المنظمة أن بيروفيتش قررت تخصيص سيارتين مملوكتين للوكالة لنفسها ومساعدها لاستخدام الدائم.

كما قام قسم الشرطة الخاصة بتفتيش السيارة الرسمية التي تستخدمها بيروفيتش.

ونفت بيروفيتش مرارًا وتكرارًا جميع الاتهامات الموجهة إليها علنًا. وردًا على ادعاءات الأحزاب الحاكمة بأنها كانت تحمي مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

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