EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: زيارة مركز لعلاج السرطان.. أول نشاط للملك تشارلز بعد عودته لمهامه الرسمية

يصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث لزيارة مركز ماكميلان للسرطان بمستشفى الكلية الجامعية في لندن، الثلاثاء 30 أبريل 2024. (سوزان بلونكيت، صورة المسبح عبر AP)
يصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث لزيارة مركز ماكميلان للسرطان بمستشفى الكلية الجامعية في لندن، الثلاثاء 30 أبريل 2024. (سوزان بلونكيت، صورة المسبح عبر AP) Copyright Suzanne Plunkett/AP
Copyright Suzanne Plunkett/AP
بقلم:  يورونيوز مع AP
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied
هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

استأنف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، مهامه الرسمية الثلاثاء، للمرة الأولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان في شباط / فبراير.

اعلان

وزار الملك وزوجته الملكة كاميلا مركز السرطان التابع لمستشفى جامعة كوليدج ماكميلان حيث بدا مبتهجًا وهو يلوح للأشخاص الذين تجمعوا خارج المركز عند وصوله.

وتهدف الزيارة أيضا إلى إعلان تشارلز راعيًا جديدًا لجمعية بحوثات السرطان الخيرية في المملكة المتحدة التي تساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التشخيص المبكر للمرض.

وأعلن القصر الملكي يوم الجمعة أن الأطباء راضون عن التقدم في علاج الملك تشارلز (75 عاما) إلى حد أنه قادر الآن على استئناف عدد من المهام الرسمية.

وبدأت مشاكل تشارلز الصحية في كانون الثاني / يناير عندما دخل إلى المستشفى لإجراء عملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك إن عودة الملك "نبأ عظيم". وأضاف للصحفيين "ما زلنا جميعا نتمنى له الشفاء التام والعاجل مع عودته إلى استئناف مهامه الرسمية".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مظاهرة حاشدة في هامبورغ لوقف موجة الكراهية ضد المسلمين والسلطات تندد برفع شعارات متطرفة

مناظرة حادة بين المرشحين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي وهذه أهم اللحظات

العدل الدولية تحسم دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بقضية تسليح إبادة غزة: لا نستطيع فرض تدابير مؤقتة

سرطان الملك تشارلز الثالث لندن