شاهد: زيارة مركز لعلاج السرطان.. أول نشاط للملك تشارلز بعد عودته لمهامه الرسمية

بقلم: يورونيوز مع AP

استأنف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، مهامه الرسمية الثلاثاء، للمرة الأولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان في شباط / فبراير.

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وزار الملك وزوجته الملكة كاميلا مركز السرطان التابع لمستشفى جامعة كوليدج ماكميلان حيث بدا مبتهجًا وهو يلوح للأشخاص الذين تجمعوا خارج المركز عند وصوله.

وتهدف الزيارة أيضا إلى إعلان تشارلز راعيًا جديدًا لجمعية بحوثات السرطان الخيرية في المملكة المتحدة التي تساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التشخيص المبكر للمرض.

وأعلن القصر الملكي يوم الجمعة أن الأطباء راضون عن التقدم في علاج الملك تشارلز (75 عاما) إلى حد أنه قادر الآن على استئناف عدد من المهام الرسمية.

وبدأت مشاكل تشارلز الصحية في كانون الثاني / يناير عندما دخل إلى المستشفى لإجراء عملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك إن عودة الملك "نبأ عظيم". وأضاف للصحفيين "ما زلنا جميعا نتمنى له الشفاء التام والعاجل مع عودته إلى استئناف مهامه الرسمية".