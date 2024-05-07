بسبب مزاعم تجسس لصالح الصين.. الشرطة تفتش مكتب نائب ألماني يميني في البرلمان الأوروبي

بقلم: يورونيوز

قال مكتب المدعي العام الألماني إن السلطات فتشت مكتب نائب ألماني بارز من اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي ببروكسل، الثلاثاء، للاشتباه بقيامه بتبادل معلومات من داخل البرلمان الأوروبي مع الصين.

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ويخضع ماكسيميليان كراه، المرشح الرئيسي لحزب" البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، للتدقيق بعد اعتقال مساعده جيان غو له الشهر الماضي للاشتباه بقيامه بتبادل معلومات من داخل البرلمان الأوروبي مع الاستخبارات الصينية، إضافةً إلى التجسس على معارضين صينيين مقيمين في ألمانيا.

واتهم جيان غو، وهو مواطن ألماني عمل لماكسيميليان منذ انتخابه لعضوية الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي في عام 2019، بالعمل في جهاز استخبارات صيني ونقل معلومات بشكل متكرر حول المفاوضات والقرارات في البرلمان الأوروبي في كانون الثاني/يناير. ويزعم ممثلو الادعاء أنه كان يتجسس على المنشقين الصينيين في ألمانيا أيضاً.

ويُضفي هذا الاعتقال جانباً سلبياً على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي واجه انتقادات بسبب مواقفه الصديقة لروسيا.

وأفاد مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان الثلاثاء أن “البرلمان الأوروبي وافق على دخول المبنى”.

وقال بيان الادعاء إن شقة غو في بروكسل قد تم تفتيشها بالفعل الشهر الماضي.

وأكد ممثلو الادعاء أنه تم تفتيش مكتبي كراه وغو في بروكسل، الثلاثاء، بناءاً لأوامر أصدرها قاضي التحقيق الألماني، وأمر باجراء تحقيق أوروبي.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في 9 حزيران/ يونيو في ألمانيا.

وفي الشهر الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح الصين والترتيب لنقل معلومات حول التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة.

وقال ممثلو الادعاء إن المواطنين الألمان الثلاثة متهمون بالعمل لصالح المخابرات الصينية منذ ما قبل حزيران/يونيو 2022. كما يشتبه في أنهم انتهكوا قوانين التصدير الألمانية من خلال تصدير جهاز ليزر مميز دون إذن.