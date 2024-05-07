قتلى وجرحى خلال هجوم طعن جنوب غرب الصين

بقلم: Euronews

قتل شخصان وجرح 21 شخصا آخر، في هجوم طعن وقع يوم الثلاثاء جنوب غرب الصين. ولم تعرف دوافع هذا الهجوم الذي وقع في مستشفى الشعب بمقاطعة تشنشيونغ في مقاطعة يوننان.

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جاء في بيان صادر عن شرطة تشنشيونغ أن المشتبه به يتحدر من قرية في نفس المقاطعة. وجاء في البيان أيضا أن المصابين يتلقون العلاج.

وقال شاهد عيان لموقع ريد ستار نيوز، وهو موقع إلكتروني على الإنترنت، إنه نجا من الهجوم بأعجوبة وإن طبيباً أو أكثر كانوا من بين المصابين.

وأظهر شريط مصور على الإنترنت أشخاصًا كانوا ينزفون على الأرض، وشخصًا مسنًا يحاول مساعدة شخص آخر، كما أظهر شريط مصور آخر نشره تلفزيون مقاطعة قويتشو على الإنترنت رجلاً تقتاده الشرطة.

وتقع مقاطعة تشنشيونغ على بعد 360 كيلومتراً شمال شرق عاصمة مقاطعة يوننان كونمينغ، وبالقرب من الحدود مع مقاطعة سيتشوان.