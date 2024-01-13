شاهد: مظاهرة ضد "خطط الترحيل الفاشية لحزب البديل من أجل ألمانيا" في هامبورغ

بقلم: يورونيوز

تظاهر نحو 2000 شخص في شوارع هامبورغ شمال ألمانيا. مساء الجمعة 12 كانون الثاني/ يناير، ضد "حزب البديل من أجل ألمانيا" أمام مقره.

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وجه الدعوة لهذا الحدث "Jusos Hamburg Nord"، وهو فرع محلي لمنظمة شباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي قال إن الغرض منه هو الاحتجاج على"خطط الترحيل الفاشية لحزب البديل من أجل ألمانيا".

وقال المنظمون إن المظاهرة كانت سلمية، وإنهم فوجئوا بعدد الأشخاص الذين حضروا.

واندلعت المظاهرة بعد تحقيق نشره موقع "كوريكتيف" (Correctiv) للصحافة الاستقصائية في ألمانيا، الأربعاء، كشف فيه عن اجتماع بين المتطرفين اليمينيين ومسؤولي "حزب البديل من أجل ألمانيا" في بوتسدام.

وفي الاجتماع، قدم زعيم حركة الهوية اليمينية المتطرفة، مارتن سيلنر، وهو نمساوي، أفكاراً حول كيفية إجبار المزيد من الأجانب على مغادرة ألمانيا وكيف يمكن إجبار المولودين في ألمانيا على الاندماج.

وذكرت الدعوة للتظاهر في هامبورغ أن الخطط كانت "هجوماً بغيضاًعلى حياة ملايين من الأشخاص في ألمانيا وديمقراطيتنا".