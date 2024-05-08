الاتحاد الأوروبي يسلح أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمدة بقيمة 3 مليارات يورو

بقلم: يورونيوز

وافق الدبلوماسيون الأوروبيون اليوم الأربعاء في بروكسل على استخدام ثلاثة مليارات يورو من إجمالي قيمة الأصول الروسية المجمد بالتكتل لتسليح الجيش الأوكراني.

اعلان

وتم الاتفاق "من حيث المبدأ" في اجتماع دوري للممثلين الوطنيين الأوروبيين، وفقا لتغريدة من بلجيكا التي ترأس حالياً المحادثات في المجلس الأوروبي.

🇺🇦 EU ambassadors agreed in principle on measures concerning extraordinary revenues stemming from Russia’s immobilised assets.



👉 The money will serve to support #Ukraine's recovery and military defence in the context of the Russian aggression. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) May 8, 2024

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمد الاتحاد الأوروبي أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو.

ولطالما طالبت بروكسل دول الاتحاد باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة والتي تبلغ ثلاثة مليارات يورو سنوياً في تمويل تسليح الجيش الأوكراني.

ويأتي القرار، الذي يحظى أيضاً بدعم مجموعة الدول السبع الكبرى، في الوقت الذي تأمل فيه أوكرانيا في تحويل دفة المعارك على الأرض إثر أشهر من التفوق الروسي البطيء والمستقر في المعارك.

وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق مؤخراً على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة حوالي 57 مليار يورو.

ورحبت الألمانية أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بالقرار، وقالت: "لن يكون هناك رمز أقوى ولا فائدة أعظم لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بالكامل مكاناً أكثر أماناً للعيش فيه".

I welcome today's political agreement on our proposal to use the proceeds from immobilised Russian assets for Ukraine.



There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. https://t.co/zGQMVAKAMt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2024

وأعرب مسؤولون من دول الاتحاد والبنك المركزي الأوروبي عن مخاوفهم من أن الاستيلاء على الأصول بشكل مباشر قد يشكل سابقة غير مفيدة ويضر بسمعة اليورو كعملة آمنة.

كذلك قال وزراء أوكرانيون إن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة وحده ليس كافياً وطالبوا بروكسل بمصادرة واستخدام أصول موسكو بالكامل لضمان أن يدفع المعتدي تكاليف الحرب.