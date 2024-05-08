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الاتحاد الأوروبي يسلح أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمدة بقيمة 3 مليارات يورو

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل Copyright Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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وافق الدبلوماسيون الأوروبيون اليوم الأربعاء في بروكسل على استخدام ثلاثة مليارات يورو من إجمالي قيمة الأصول الروسية المجمد بالتكتل لتسليح الجيش الأوكراني.

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وتم الاتفاق "من حيث المبدأ" في اجتماع دوري للممثلين الوطنيين الأوروبيين، وفقا لتغريدة من بلجيكا التي ترأس حالياً المحادثات في المجلس الأوروبي.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمد الاتحاد الأوروبي أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو.

ولطالما طالبت بروكسل دول الاتحاد باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة والتي تبلغ ثلاثة مليارات يورو سنوياً في تمويل تسليح الجيش الأوكراني.

ويأتي القرار، الذي يحظى أيضاً بدعم مجموعة الدول السبع الكبرى، في الوقت الذي تأمل فيه أوكرانيا في تحويل دفة المعارك على الأرض إثر أشهر من التفوق الروسي البطيء والمستقر في المعارك.

وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق مؤخراً على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة حوالي 57 مليار يورو.

ورحبت الألمانية أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية بالقرار، وقالت: "لن يكون هناك رمز أقوى ولا فائدة أعظم لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بالكامل مكاناً أكثر أماناً للعيش فيه".

وأعرب مسؤولون من دول الاتحاد والبنك المركزي الأوروبي عن مخاوفهم من أن الاستيلاء على الأصول بشكل مباشر قد يشكل سابقة غير مفيدة ويضر بسمعة اليورو كعملة آمنة.

كذلك قال وزراء أوكرانيون إن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة وحده ليس كافياً وطالبوا بروكسل بمصادرة واستخدام أصول موسكو بالكامل لضمان أن يدفع المعتدي تكاليف الحرب.

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