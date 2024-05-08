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هجوم روسي واسع على منشآت الطاقة في أوكرانيا

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم الروسي في زاباروجيا
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم الروسي في زاباروجيا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شنت روسيا هجومًا واسعًا بعشرات الصواريخ يوم الأربعاء، على منشآت الطاقة الأوكرانية.

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت هجمات جوية على منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، مستهدفة سبع مناطق بأكثر من 50 صاروخا بالإضافة إلى طائرات بدون طيار.

ودمرت الهجمات وفق مسؤولين كذلك محطة السكك الحديدية في مدينة خيرسون كما أصابت شخصين في بروفاري المجاورة للعاصمة كييف.

وتستهدف روسيا باستمرار البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. ووقع هجوم جوي كبير على منشآت الطاقة في 27 أبريل/نيسان وآخر قبل ذلك بأسبوع.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار زيلينسكي إلى أن هجمات الأربعاء وقعت في اليوم الذي تحتفل فيه أوكرانيا بنهاية الحرب العالمية الثانية واحتفال دول أوروبية بالنصر.

وقال زيلينسكي: "هجوم صاروخي ضخم شنه بوتين النازي في يوم الذكرى والانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية". وأضاف: "يجب على العالم كله أن يفهم بوضوح من هو؛ وليس من حق العالم أجمع أن يمنح النازية فرصة أخرى".

وقالت شركة تشغيل الشبكة الكهربائية الوطنية أوكرينرغو إن المنشآت تعرضت للقصف في مناطق فينيتسا وزابوريزهيا وكيروفوهراد وبولتافا وإيفانو فرانكيفسك.

وتعرضت منشأتان للطاقة للقصف في منطقة لفيف، التي تقع في أقصى غرب البلاد وبعيدة عن الخطوط الأمامية للقتال، وفقًا للحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي.

المصادر الإضافية • أ ب

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