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فيديو: حريق مهول يلتهم مركزاً تجارياً كبيراً في وارسو

المجمع التجاري في وارسو الذي التهمته النيران
المجمع التجاري في وارسو الذي التهمته النيران Copyright TVP
Copyright TVP
بقلم:  يورونيوز
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اندلع حريق هائل في مركز تسوق بالعاصمة البولندية، ووصلت سيارات الإطفاء إلى المكان حيث شارك في إخماد الحريق نحو 200 من رجال الإطفاء.

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والتهم الحريق سوق ماريفيلسكا بالكامل، ويضم هذا السوق نحو 1400 محل وكشك أغلبها لبيع الملابس ويعمل فيه بشكل رئيسي تجار من الصين وفيتنام، حيث فقد الكثير منهم بضائعهم بالكامل.

ولم يوقع الحريق خسائر في الأرواح لكن السلطات البولندية نصحت السكان بعدم مغادرة منازلهم بعد ما خلف الحريق سحابة كبيرة من الدخان الأسود.

وتعود ملكية السوق إلى شركة ميربود المتخصصة بالإنشاءات الصناعية والمدرجة ضمن بورصة وارسو.

وعادة ما تغلق مراكز التسوق والمتاجر الكبيرة أبوابها يوم الأحد بسبب الحظر التجاري الذي فرضته الحكومة السابقة التي كانت لها علاقات وثيقة بالكنيسة الكاثوليكية، حيث تعتبره يوم عبادة.

المصادر الإضافية • وكالات

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