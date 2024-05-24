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فيديو: حريق هائل يلتهم مبنى سكنياً في هانوي ويخلف 14 قتيلا على الأقل

حريق في مبنى في هانوي
حريق في مبنى في هانوي Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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يقع المبنى في زقاق ضيق بوسط هانوي ويضم عدة غرف متاحة للإيجار.

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لقي 14 شخصًا على الأقلّ مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر حريق اندلع في مبنى سكني في وسط هانوي بفيتنام، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية محلية.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، إن الحريق اندلع عند حوالي الساعة 12:30 صباحا ورافقه وقوع عدة انفجارات.

واستغرقت عملية إخماد الحريق ساعة، ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا بالداخل عندما اندلع الحريق.

ويقع المبنى في زقاق ضيق بوسط هانوي ويضم عدة غرف متاحة للإيجار.

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