المستشار الألماني أولاف شولتز يقوم بزيارة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات الغزيرة

استجابت خدمات الطوارئ لآلاف طلبات المساعدة في عاصمة الولاية ساربروكن. وكان لا بد من إخلاء عدة مبانٍ في المدينة حيث غمرت المياه المنازل والأقبية والسيارات وامتلأت الشوارع بالمياه.

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قام المستشار الألماني أولاف شولتز بزيارة ميدانية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الغربي من البلاد، حيث خرجت الأنهار عن مجاريها وتسببت في انهيارات أرضية كبيرة. وظهر شولتز وهو يرتدى حذاء شتويا وهو يسير على طريق غمرته المياه جزئيًا في قرية كلاينبلترزدورف مع الحاكمة الإقليمية أنكي ريهلينغر.

واستجابت خدمات الطوارئ لآلاف طلبات المساعدة في عاصمة الولاية ساربروكن. وكان لا بد من إخلاء عدة مبانٍ في المدينة حيث غمرت المياه المنازل والأقبية والسيارات وامتلأت الشوارع بالمياه. وأنشأت المدينة أماكن إقامة بديلة في المدارس وأنشأت خطًا ساخنًا للمتضررين.

وألغى شولتز حضور إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في سارلاند على الحدود مع فرنسا حيث أكد لسكان ولاية سارلاند تضامن الحكومة الفيدرالية. وقامت منطقة سارلاند بتنفيذ الخطوات الأولى للإفراج عن الدعم المالي.