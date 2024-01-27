شولتس يدعو إلى الحرب ضد معاداة السامية في خطاب بمناسبة ذكرى المحرقة

بقلم: يورونيوز

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مواصلة الحرب ضد العنصرية ومعاداة السامية، وذلك بمناسبة ذكرى المحرقة الذي يصادف اليوم السبت.

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ومن المقرر أن تحتفل الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي لذكرى المحرقة، والذي يحيي ذكرى مقتل 6 ملايين يهودي والعديد من الجماعات الأخرى على يد النازيين والمتعاونين معهم.

وقال شولتز في خطابه: "اليوم، في 27 يناير، نحيي ذكرى الملايين من ضحايا الاشتراكية القومية".

وأضاف: "مسؤوليتنا عن هذه الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبها الألمان لا تزال قائمة. ولهذا السبب ترتكز ديمقراطيتنا على التزام تام بأن ذلك لن يتكرر.

وأشاد شولتس بالمظاهرات الكبيرة العديدة ضد التطرف اليميني في الأيام والأسابيع الأخيرة في البلاد، ودعا إلى مواصلة الحرب ضد معاداة السامية وكراهية البشر.