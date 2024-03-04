مصرع أربعة أشخاص وإصابة 21 على الأقل في حريق شبّ في دار لرعاية المسنين غرب ألمانيا

بقلم: يورونيوز

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 21 آخرين في حريق اندلع في دار للمسنين في بيدبورج-هاو بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي ألمانيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

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وقالت الشرطة إن رجل إطفاء وضابط شرطة أصيبا أيضا، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وبالإضافة إلى أولئك الذين تأكدت إصابتهم، تم إجلاء 46 ساكنًا آخرين ويجري فحصهم بحثًا عن إصابات محتملة.

وأضافت الشرطة أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع أثناء الليل، لكن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون في مكان الحادث. ويجري التحقيق في سبب الحريق.