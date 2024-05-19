إسبانيا: آلاف المتظاهرين ينزلون إلى شوارع مدريد للدفاع عن الصحة العامة

تحتج منصة "جيران أحياء وبلدات مدريد" على ما يعتبرونه تفكيك الرعاية الصحية الأولية، مع وجود أكثر من مليون شخص على قائمة الانتظار لإجراء الفحوصات الطبية ومختلف العمليات الجراحية.

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تحت شعار "مدريد لا تزال صامدة"، شارك الآلاف في مظاهرة ضخمة دفاعًا عن خدمات الصحة العامة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتحتج منصة "جيران أحياء وبلدات مدريد" على ما يعتبرونه تفكيك الرعاية الصحية الأولية، مع وجود أكثر من مليون شخص على قائمة الانتظار لإجراء الفحوصات الطبية ومختلف العمليات الجراحية.

وكانت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا حاضرة خلال المظاهرة وقالت: "نحن هنا مرة أخرى لحماية نظام الصحة العامة في بلدنا، ولنقول بصوت عالٍ وواضح أن الصحة العامة ليست للبيع، بل يجب الدفاع عنها".

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالوضع العام للصحة وجاء في إحداها "الصحة العامة ليست للبيع، يجب الدفاع عن الصحة".

وقال روبرتو تورماميرا، المتحدث باسم منصة "جيران أحياء وبلدات مدريد": "الرعاية الصحية ملك لجميع المواطنين، لجميع دافعي الضرائب الذين دفعوا ثمنها لأجيال، ويتم خصخصتها". وقال متظاهر: "الرعاية الأولية تفككت وبالتالي المستشفيات تنهار". وقال متظاهر آخر: "ما نطلبه هو قبل كل شيء توفير الموارد وتعزيز الصحة العامة".