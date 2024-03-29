4 أشخاص يلقون حتفهم على سواحل إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر

بقلم: يورونيوز

جاءت الوفيات وسط تحذيرات من رياح قوية وأمطار واسعة النطاق في أجزاء كثيرة من البلاد وتحذيرات من ارتفاع الأمواج على ساحل البرتغال إلى الجنوب الغربي.

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لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم بعد سقوطهم في البحر في ثلاثة حوادث على سواحل إسبانيا على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حسب خدمات الطوارئ.

وجاءت الوفيات وسط تحذيرات من رياح قوية وأمطار واسعة النطاق في أجزاء كثيرة من البلاد وتحذيرات من ارتفاع الأمواج على ساحل البرتغال إلى الجنوب الغربي.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن قاصراً من جنسية مغربية وألمانياً بالغاً لقيا حتفهما على ساحل البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة تاراغونا الشرقية. وقال الحرس المدني إن الرجل الألماني نزل إلى الماء محاولا إنقاذ الشاب المغربي ولقيا حتفهما.

كما ذكرت خدمات الطوارئ في منطقة أستورياس أن رجلا وسيدة لقيا حتفهما عقب سقوطهما في المحيط الأطلسي على الساحل الشمالي. ونقلت وكالة أنباء "ايفي" الإسبانية للأنباء عن السلطات المحلية قولها إن الرجل يحمل الجنسية البريطانية، أما السيدة فهي إسبانية الجنسية، وانتشلت جثتها بعد أن قذفتها الأمواج على الصخور.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا الجثث في حادثين منفصلين وقعا على بعد حوالي 10 كيلومترات على امتداد الساحل غرب مدينة خيخون الشمالية.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، الخميس، تحذيرات من هبوب رياح شديدة بعدة مناطق بشبه الجزيرة. وشملت تلك المناطق ساحل أستورياس، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى سبعة أمتار.

ولم تتعرض منطقة الساحل الأطلسي بإسبانيا للجفاف الذي أثر على شمال شرق البلاد، بما في ذلك تاراغونا والمناطق الجنوبية. وقد تسببت الأمطار في إلغاء بعض المدن لمسيرات أسبوع عيد الفصح المقررة يوم الخميس.

وفي البرتغال المجاورة، أصدر معهد البحر والغلاف الجوي تحذيرات جراء سوء الأحوال الجوية في المناطق الساحلية حيث يُتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى خمسة أمتار على الساحل الغربي يومي الجمعة والسبت.