بسبب الحرب المستمرة على غزة: جامعة غنت البلجيكية تقرر قطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل

بقلم: يورونيوز

بناءً على توصيات من مجلس حقوق الإنسان التابع للجامعة، قررت جامعة غنت الواقعة في غرب بلجيكا قطع العلاقات مع شركائها الإسرائيليين.

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قررت جامعة غنت البلجيكية إنهاء جميع أشكال التعاون مع شركائها الإسرائيليين، حيث أعلنت إدارة الجامعة ذلك بعد اجتماع مطول للجنة حقوق الإنسان التابعة لها صباح الجمعة. وبيّن رئيس الجامعة، ريك فان دي فاله، أن الجامعة لا ترغب في التورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي.

وشرح فان دي فاله تفاصيل القرار في بيان كتابي نشرته الجامعة على صفحتها الرسمية على الإنترنت. ويؤثر القرار على 18 مشروعًا بحثيًا مشتركًا يشمل شريكًا إسرائيليًا واحدًا أو أكثر.

وبعد مناقشات مع نشطاء مؤيدين لفلسطين، أصدر فان دي فاله تعليمات إلى لجنة حقوق الإنسان بمراجعة جميع أشكال التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية. وبعد هذا الفحص، سيتم إلغاء جميع أوجه التعاون الجارية، بما في ذلك المشاريع البحثية التي لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

إلا أن النشطاء المؤيدين لفلسطين يرون أن القرار لا يذهب بعيدًا بما يكفي، إذ يطالبون أيضًا بإنهاء التعاون مع الشركات الإسرائيلية الخاصة، معتبرين أن هذه الشركات تساهم في الحرب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والمعاناة في غزة. وأكدوا أنهم سيواصلون جهودهم حتى تتحقق مطالبهم.

في المقابل، طلبت جامعة غنت وقتًا لتقييم هذا المطلب.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة بروكسل الحرة، وهي جامعة بلجيكية أخرى، قد قررت قبل أسابيع قليلة الانسحاب من مشروع الاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي ومراجعة جميع المشاريع الأخرى التي تشارك فيها إسرائيل، وذلك بعد "تقييم سلبي" من قبل لجنة الأخلاقيات في الجامعة.