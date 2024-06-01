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عاجل. حرب غزة في يومها الـ239: قصف عنيف على رفح ونزوح جماعي جديد تحت النار لعشرات آلاف الفلسطينيين

نساء فلسطينيات وأطفالهن يسيرون وسط الدمار في أعقاب الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على جباليا، شمال قطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، الجمعة 31 مايو 2024.
نساء فلسطينيات وأطفالهن يسيرون وسط الدمار في أعقاب الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على جباليا، شمال قطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، الجمعة 31 مايو 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أكثر من 8 أشهر  من المعاناة والدمار، والخوف والدموع، إذ يعيش سكان القطاع فصول مأساوية لم تظهر بوادر انفراج لها حتى الآن، على الرغم من مقترح وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الساعات الماضية.

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دخلت الحرب الدامية على قطاع غزة صباح اليوم السبت يومها الـ239، ولا يختلف المشهد عن اليوم الأول... آلة القصف الإسرائيلية مستمرة في تدمير ما تبقى من هذه البقعة، وعداد الضحايا يتواصل في بالارتفاع، والمحتجزون لا يزالون في قبضة حماس. 

أكثر من 8 أشهر  من المعاناة والدمار، والخوف والدموع، إذ يعيش سكان القطاع فصول مأساوية لم تظهر بوادر انفراج لها حتى الآن، على الرغم من مقترح وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الساعات الماضية، إلا أن الرد الإسرائيلي الذي جاء من جانب رئاسة الوزراء والذي يؤكد إصرار بنيامين نتنياهو "على عدم إنهاء الحرب إلا بعد القضاء على حماس وإعادة جميع الأسرى"، لا يبشر بالخير وينذر ببقاء الوضع على حاله.

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