المستشار الألماني: يجب ترحيل المجرمين حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان

تعهد المستشار الألماني أولاف شولس الخميس بترحيل " المجرمين المدانين بجرائم خطيرة إلى بلدانهم الأصلية"، بما في ذلك سوريا وأفغانستان.

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وقال شولس في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني: " يجب ترحيل هؤلاء المجرمين حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان. ..لا مكان للمجرمين الخطرين والتهديدات الإرهابية هنا".

وأضاف أن وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا تبحث عن سبل قانونية لتطبيق الترحيل لأن" مصلحة ألمانيا في الأمن تفوق مصلحة الجاني في الحماية".

وتابع شولتس: " أن أولئك الذين يمجدون الجرائم الإرهابية ويحتفلون بها سيواجهون أيضا الترحيل...سنعمل على تشديد لوائح الترحيل لدينا بحيث يصبح التسامح مع الجرائم الإرهابية له تداعيات جدية بالترحيل."

تجمع بعد هجوم مانهايم في ألمانيا Uli Deck/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

ويأتي هذا الخطاب في ظل حوادث طعن تركزت في مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا، كان أبرزها تعرض شرطي ألماني للطعن وإصابة 5 آخريين خلال تجمع نظمته حركة "باكس أوروبا" المناهضة للإسلام يوم الجمعة الماضي.

ويُعتقد أن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 25 عامًا هاجر من أفغانستان إلى ألمانيا في عام 2013 ولديه إقامة قانونية في البلاد.

وكانت الحكومة الألمانية التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر قد أقرت قانون يسهل ترحيل المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية في يناير/كانون الثاني.

وأوقفت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان في عام 2021 بعد استيلاء طالبان على السلطة.