مقتل 50 شخصًا وإصابة 76 في حادثتين مروريتين في جنوب شرق أفغانستان

وقع أحد الحادثان في وقت متأخر من يوم الأربعاء على طريق كابول-قندهار السريع، حيث اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة نفط، بحسب حافظ عمر، المتحدث باسم حاكم ولاية غزني. أما الحادث الآخر فقد وقع في منطقة مختلفة من نفس الطريق الذي يربط العاصمة كابول بجنوب البلاد.

اعلان اعلان

ومن بين الضحايا: نساء وأطفال، حسبما أفاد حميد الله نصر، رئيس دائرة المعلومات والثقافة في غزني.

يقول عبد الله خان، أحد المصابين، الذي كان ملفوفًا برباط على رأسه: "كان الدم في كل مكان، بعض الناس أصيبوا في الرأس وآخرون في الساقين. وقد وصل مركب طالبان بسرعة وأخذنا إلى المستشفى."

المصابون إصابات خطيرة نُقلوا إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج. وتعد الحوادث المرورية أمرًا شائعًا في أفغانستان، بسبب تردي حالة الطرق وإهمال السائقين.