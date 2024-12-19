مقتل 50 شخصًا وإصابة 76 في حادثتين مروريتين في جنوب شرق أفغانستان

Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مقتل 50 شخصًا وإصابة 76 في حادثين مروريين بجنوب شرق أفغانستان
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

أسفرت حادثتان مروريتان في جنوب شرق أفغانستان عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 76 آخرين، وفقًا لما ذكره متحدث حكومي يوم الخميس.

وقع أحد الحادثان في وقت متأخر من يوم الأربعاء على طريق كابول-قندهار السريع، حيث اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة نفط، بحسب حافظ عمر، المتحدث باسم حاكم ولاية غزني. أما الحادث الآخر فقد وقع في منطقة مختلفة من نفس الطريق الذي يربط العاصمة كابول بجنوب البلاد.

اعلان
اعلان

ومن بين الضحايا: نساء وأطفال، حسبما أفاد حميد الله نصر، رئيس دائرة المعلومات والثقافة في غزني.

يقول عبد الله خان، أحد المصابين، الذي كان ملفوفًا برباط على رأسه: "كان الدم في كل مكان، بعض الناس أصيبوا في الرأس وآخرون في الساقين. وقد وصل مركب طالبان بسرعة وأخذنا إلى المستشفى."

المصابون إصابات خطيرة نُقلوا إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج. وتعد الحوادث المرورية أمرًا شائعًا في أفغانستان، بسبب تردي حالة الطرق وإهمال السائقين.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

