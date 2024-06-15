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في حدث تاريخي.. البابا فرنسيس يحضر قمة مجموعة السبع في إيطاليا ويحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

البابا فرانسيس يغادر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في نهاية صورة جماعية لمجموعة السبع في بورجو إجنازيا، 14 يونيو 2024
البابا فرانسيس يغادر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في نهاية صورة جماعية لمجموعة السبع في بورجو إجنازيا، 14 يونيو 2024 Copyright Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

في حدث تاريخي ولأول مرة، حضر البابا فرنسيس قمة مجموعة السبع، الجمعة، حيث جال على متن عربة غولف في مكان انعقاد القمة في مقاطعة بوليا بجنوب إيطاليا.

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والتقى البابا خلال حضوره القمة، عددا من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والبرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.

وفي كلمة له، وجه الحبر الأعظم نداء هاما إلى قادة أقوى الديمقراطيات في العالم، وحثهم على التركيز على احترام كرامة الإنسان عند تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى جانب البابا فرنسيس
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى جانب البابا فرنسيس Christopher Furlong/2024 Getty Images

وحذر البابا فرنسيس من مخاطر تحويل العلاقات الإنسانية إلى مجرد خوارزميات، بسبب هذه التكنولوجيا.

ووصل البابا على متن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الإيطالية إلى ملعب الغولف في بورجو إجنازيا، في يوليا بإيطاليا.

وأعرب قادة مجموعة السبع عن إدراكهم للتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وشددوا على "الحاجة إلى إطار للتطوير والاستخدام المسؤولين" لهذه التكنولوجيا.

ولفتوا إلى ضرورة ضمان أن يكون "الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي مسؤولاً، ويتوافق مع القانون الدولي المعمول به، وخاصة القانون الإنساني الدولي، ويعزز الأمن الدولي".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حاضرة لاستقباله، قبل أن تنضم  إليه في جولة بعربة الغولف.

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