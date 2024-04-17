ذاكرًا فلسطين وإسرائيل وأوكرانيا.. البابا فرنسيس يدعو إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب

بقلم: يورونيوز

جدد البابا فرنسيس الأربعاء نداءه للإفراج عن جميع أسرى الحرب.

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جدد البابا فرنسيس الأربعاء نداءه للإفراج عن جميع أسرى الحرب.

وقال بابا الفاتيكان في أثناء لقائه الأسبوعي مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إن "العديد من السجناء يتعرضون للتعذيب، وهذا أمر غير إنساني"، مضيفًا أنه يؤذي "كرامة الإنسان".

وأضاف الحبر الأعظم "فليحرك الرب إرادته حتى يتم إطلاق سراحهم جميعًا".

وقال: "أفكارنا في هذا الوقت، جميعنا، تتوجّه إلى الشعوب التي تعاني من الحروب. لنفكر بالأرض المقدسة، فلسطين، إسرائيل، لنفكر بأوكرانيا، بأوكرانيا الشهيدة".

وكثيرًا ما دعا البابا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مطالبًا الأطراف المتنازعة باتخاذ طريق المفاوضات.