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فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات البريطانية التاريخية وتوقعات بخسارة مدوية للمحافظين

امرأة تسير بجانب لافتة تشير إلى مركز الاقتراع في لندن
امرأة تسير بجانب لافتة تشير إلى مركز الاقتراع في لندن Copyright AP Photo/David Cliff
Copyright AP Photo/David Cliff
بقلم:  ميرد غوين من لندن
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

الانتخابات العامة هي الأولى منذ خروج المملكة المتحدة الرسمي من الاتحاد الأوروبي.

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افتتحت مراكز الاقتراع في 650 دائرة انتخابية في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي صباح الخميس، في أول انتخابات عامة في المملكة المتحدة منذ الخروج الرسمي للبلاد من الاتحاد الأوروبي.

من المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما يتم نشر أول تقدير للنتائج بناءً على استطلاعات الرأي عند خروج المصوتين.

ستظهر النتائج بعد ذلك بين عشية وضحاها، حيث من المتوقع أن تعلن معظم الدوائر الانتخابية المحلية عن مرشحيها الفائزين في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ومن المتوقع أن يصوت رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك في دائرته الانتخابية في ريتشموند ونورثاليرتون في يوركشاير، في حين سيدلي زعيم حزب العمال كير ستارمر بصوته في مقعده بلندن في هولبورن وسانت بانكراس.

إنه التصويت الأول منذ إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في عام 2023 حيث شهدت هذه المراجعة حصول إنجلترا على عشرة مقاعد، بينما خسرت اسكتلندا وويلز مقعدين وثمانية مقاعد على التوالي. لم يكن هناك تغيير في أرقام المقاعد في أيرلندا الشمالية.

إنها أيضًا أول انتخابات عامة حيث يجب على الناخبين تذكر إحضار بطاقة هوية تحمل صورة حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. في مايو الماضي، تم استبعاد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من محطة التصويت في انتخابات المجالس المحلية بعد نسيان القاعدة الجديدة.

وقد صوت الكثيرون بالفعل عبر البريد، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن بعض الناخبين لم يتلقوا أوراق الاقتراع بالبريد عشية يوم الانتخابات.

سارع السياسيون الاسكتلنديين إلى توجيه اللوم إلى التأخير. تم تفكيك العديد من المدارس في اسكتلندا بالفعل لفصل الصيف، مما يعني أن العائلات التي سافرت لقضاء العطلات في الخارج وكانت تأمل في التصويت بالبريد قبل المغادرة لم تتمكن من القيام بذلك.

كيف تجري الانتخابات العامة في المملكة المتحدة؟

هناك 650 مقعدًا في مجلس العموم يمكن الاستيلاء عليها، واحد يمثل كل دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية.

يصوت الناس لمن يريدون تمثيل دائرتهم الانتخابية في مجلس العموم. يترشح المرشحون في قائمة دوائرهم الانتخابية بشكل مستقل أو، في أغلب الأحيان، يمثلون الأحزاب السياسية.

تستخدم المملكة المتحدة نظامًا انتخابيًا يسمى الفائز الأول، مما يعني أن المرشح الوحيد الذي يحصل على معظم الأصوات في دائرته الانتخابية يصبح عضوًا في البرلمان. وهذا يعني أيضًا أن الأحزاب يمكنها الحصول على نسبة كبيرة من الأصوات الوطنية، لكنها لا تزال تفشل في الحصول على أي مقاعد إذا لم تحتل المركز الأول في أي مكان.

الحزب الذي يحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، 326 على الأقل، عادة ما يشكل الحكومة.

متى سنعرف النتائج؟

سيتم الكشف عن استطلاع للرأي من قبل التلفزة البريطانية في الساعة 22.00 بتوقيت غرينتش، والذي يقدم تقديرًا، عادة ما يكون دقيقًا إلى حد ما، لتخصيص المقاعد بناءً على مسح للناخبين الذين يغادرون 133 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ومع تأكيد الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد لنتائجها، سيصبح الأمر أكثر وضوحًا طوال الليل إذا كان استطلاع الخروج صحيحًا. ويجب تأكيد النتائج في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

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