وسط انتقادات وصفت الخطوة بـ 'القاتلة': وزير المالية الألماني يخطط لتقليص المساعدات لأوكرانيا

بقلم: Euronews

أثارت تصريحات وزير المالية الألماني كريستيان ليندز المخاوف على مستقبل أوكرانيا بعد رسالة وجهها إلى وزارتي الخارجية والدفاع، أعلن فيها أن تمويل أوكرانيا لن يتم إلا إذا تم "تأمين التمويل" ضمن خطط الميزانية.

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يحاول ليندز تقليص الإنفاق الألماني بهدف الحد من مقدار الديون الجديدة التي يمكن للحكومة تحملها. ورغم أن ميزانية عام 2025 الحالية خصصت 4 مليارات يورو لأوكرانيا، إلا أنه لا يبدو أن هناك أي مساعدات جديدة مخصصة للمستقبل.

من جهته علّق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، مايكل روث، على الخطة بأنها "قاتلة. وقال روث للصحفيين إن اوكرانيا في هذه اللحظة بالذات، مع توغلها في منطقة كورسك الروسية، تحتاج إلى «الدعم الكامل من أهم حليف عسكري لها في أوروبا، ألمانيا».

ورغم أن وزارة المالية قالت أنها ستدرس "توفير أموال إضافية على المدى القصير"، إلا أن ذلك لم يحد من موجة القلق التي سادت بعد التصريح.

مايكل روث ينشر عبر حسابه في "إكس" مقابلته التي علق فيها على خطة التقشف وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا ماليًا

بدورها انتقدت الأحزاب المعارضة فكرة الحد من المساعدات المستقبلية مشيرة إلى أن أوكرانيا تعاني في نضالها من أجل الحرية.

وبحسب التقارير المحلية، تأمل الحكومة الألمانية في أن تتمكن أوكرانيا من الحصول على مزيد من الدعم المالي من خلال الفوائد المكتسبة من الأصول الروسية المجمدة. وأشارت الحكومة بشكل خاص إلى أن اتفاقية مجموعة السبع التي أُبرمت في يونيو/حزيران الماضي نصت على تلقي أوكرانيا حوالي 50 مليار دولار (45 مليار يورو) من المساعدات بحلول نهاية العام، بما في ذلك الفوائد المستحقة من الأصول الروسية.

وحى الآن صادر حلفاء أوكرانيا حوالي 300 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022.

في سياق متصل، حث سفير أوكرانيا في ألمانيا، أوليكسي ماكييف، الحكومة في برلين على عدم التراجع، مؤكدًا أن أمن أوروبا "يعتمد على قدرة ألمانيا وإرادتها السياسية" لمواصلة قيادة دعم القارة لأوكرانيا.