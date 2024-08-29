عندما يلتقي الفن بالسياسة.. جداريات لترامب ونتنياهو ومارلين مونرو وأينشتاين تزين شوارع قرية بلغارية

بقلم: يورونيوز

قبل أسابيع قليلة من مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في مناظرة تلفزيونية مباشرة، ظهرت صورته إلى جانب صورة مارلين مونرو على جدران في قرية بلغارية.

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منذ عقد من الزمان، يجتمع الفنانون كل صيف في قرية ستارو شيليزاري لتزيين الجدران والسياجات برسوم جدارية تصور وجوه قادة العالم الحاليين والسابقين من المشهد السياسي والثقافي.

يقول الفنان ومؤسس مهرجان الفنون ستارو جيليزاري، "نحن نعمل تحت إطار الفن والصحافة الفنية، التي تعكس دائمًا أحداث الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية على الصعيدين العالمي والمحلي، بما في ذلك في بلغاريا".

ويقوم بتنظيم المشروع الفني السنوي أسرة فينتسيسلاف بيرينكوف وزوجته كاتارزينا.

قروي محلي بجانب جداريات تظهر صور ستيف جوبز وألبرت أينشتاين في قرية ستارو جيليزاري، بلغاريا، الأحد 18 أغسطس/آب 2024. (أسوشيتد برس/فالنتينا بيتروفا) AP Photo

المشروع الفني السنوي تنظمه أسرة فينتسيسلاف بيرينكوف وزوجته كاتارزينا.

وهما مُدرِّسان يعملان في مدرسة فنية في مدينة بوزنان البولندية ويدعوان بانتظام طلابهما إلى بلغاريا لإنشاء معرض فني في الهواء الطلق بأسلوب رسوم الغرافيتي على طريقة بانكسي.

الطماطم عوضا عن رصاص الإغتيال

إيفان من سكان قرية ستارو جيليزاري ينظر إلى جداريات تصور صورًا لسكان محليين وسياسيين عالميين مثل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جون كينيدي AP Photo

إحدى الأعمال الفنية لهذا العام تركز على محاولة الاغتيال الأخيرة التي تعرض لها دونالد ترامب، حيث أُطلق عليه النار خلال حدث حملته الانتخابية.

لكن بدلاً من تصوير رصاصة حقيقية، تُظهر اللوحة الجدارية طماطم حمراء مهشمة على أذن ترامب، مما يتيح للمارة تفسير العمل حسب رؤيتهم الشخصية.

يقول بيرينكوف."نحن، كما هو الحال دائمًا، فنانو الشوارع، نقدم ببساطة أعمالاً استفزازية بعيدة عن الدعاية والفن المباشر".

في اللوحات الجدارية، يمكن رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب شخصيات تاريخية مثل أوبنهايمر وألبرت أينشتاين.

كما يُصوَّر رؤساء أمريكيون آخرون، مثل رونالد ريغان، وأبراهام لينكولن، وجون كينيدي، وهم يتعرضون لطماطم بدلاً من الرصاص، تجسيدًا لمحاولات الاغتيال التي نجوا منها.

الفكرة من الجداريات هي إيصال رسالة سياسية، ولكن بدلاً من عرض العنف، يفضلون إضافة لمسة من السخرية، وهو ما يلقى قبولًا وارتياحًا من قبل السكان المحليين.

نيكولاي، أحد سكان قرية ستارو جيليزاريه يقف أمام لوحة جدارية تحمل صورته الشخصية إلى جانب البابا فرانسيس في قرية ستارو جيليزاريه البلغارية يوم الأربعاء 27 يناير 2016. AP Photo

هكذاهي الحياة!

من بين اللوحات الجدارية لوحة للممثل الفرنسي ألان ديلون، الذي توفي مؤخرًا عن عمر يناهز 88 عامًا.

"قبل ثلاث سنوات رسمنا ألان ديلون برفقة بلمندو وإيفان فازوف. مات بلمندو قبل ثلاث سنوات. لذا، هم الثلاثة معًا يتحدثون عن الحياة وما هو مهم حقًا ويقولون بالفرنسية، لغتهم الأصلية "C'est la vie!" - "هكذاهي الحياة!" كما تقول كاتارزينا.

وقد وافق السكان أيضًا على تسمية إحدى شوارع القرية بـ "موما"، نسبة إلى متحف الفن الحديث في نيويورك.

تستضيف جدران شارع موما لوحات جدارية تشمل بورتريهات وصورًا ذاتية لفريدا كاهلو ومارلين مونرو بتصميمات أندي وارهول، بالإضافة إلى أعمال لأماديو مودلياني وتامارا دي ليمبيكا.

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وأصبحت القرية محل اهتمام عالمي.

وتقول إيغل فالز برينتا، سائحة من إيطاليا: "إنها مكان سحري بالنسبة لي لأننا في حضرة مكان يجمع بين الواقع والفن. هنا، يطرح الناس القضايا السياسية من خلال الفن".