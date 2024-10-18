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عودة ترامب المحتملة تثير هواجس صناع القرار في برلين

الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز في مقر المستشارية في برلين، ألمانيا، الجمعة، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز في مقر المستشارية في برلين، ألمانيا، الجمعة، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024. Copyright Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
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يسود التشاؤم الأوساط السياسية الألمانية إزاء احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مستذكرين الخلافات السابقة وتأثيرها المحتمل على دعم أوكرانيا.

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وقد وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى برلين في زيارة قصيرة لمناقشة سبل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، وهي الزيارة الأخيرة له كرئيس، حيث يشهد السباق الانتخابي الأمريكي منافسة شديدة، مع احتمال فوز الرئيس السابق ترامب الذي قد يغيّر مسار السياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات التي يسعى بايدن لتعزيزها في برلين.

إذ لم يُخفِ المستشار الألماني أولاف شولتز إعجابه ببايدن في تحسين العلاقات بين البلدين منذ رحيل ترامب، وقد صرّح أمام البرلمان: "لقد أحدث الرئيس الأمريكي تحسناً هائلاً في التعاون خلال السنوات الأخيرة."

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد مؤتمرهما الصحفي في البيت الأبيض في واشنطن، الجمعة، 17 مارس 2017.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد مؤتمرهما الصحفي في البيت الأبيض في واشنطن، الجمعة، 17 مارس 2017. Evan Vucci/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

وتباينت ردود الفعل الحكومية الألمانية بين التحفظ والقلق العلني من احتمال ولاية ثانية لترامب، فيما وصفت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك الوضع بأنه "غير واضح تماماً" عقب أداء بايدن في المناظرة أمام ترامب.

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من جهة أخرى انتقدت أحزاب المعارضة الحكومة لعدم استعدادها بشكل كافٍ لسيناريو فوز ترامب، حيث دعا ينس شبان من الحزب المسيحي الديمقراطي إلى بناء قنوات اتصال مع ترامب وفريقه، قائلاً: "يجب ألا نكرر نفس ال أخطاء في فترة رئاسته السابقة."

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