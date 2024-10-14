بايدن في ألمانيا الجمعة المقبل بعد إلغاء زيارة مقررة بسبب إعصار ميلتون

بقلم: يورونيوز مع Agencies

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من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمانيا يوم الجمعة وفقًا لمصادر الحكومة الألمانية.

ذكرت مجلة Spiegel أن الاستعدادات للاجتماعات جارية بالفعل.

كان بايدن قد أرجأ الرحلة المقررة في 8 أكتوبر وبقي في العاصمة واشنطن لمتابعة التطورات وتداعيات إعصار ميلتون على فلوريدا.

ذكرت شبيغل أن الاجتماعات مع المستشار أولاف شولز والرئيس فرانك فالتر شتاينماير مدرجة على جدول أعمال يوم الجمعة المقبل.

كان من المتوقع أن يصل بايدن إلى برلين مساء 10 أكتوبر للاجتماع وكان من المقرر أن يستضيف قمة حول الحرب في أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية.

وقد أدى إلغاء الرحلة إلى إلغاء اجتماع رامشتاين أيضًا، والذي كان سيناقش التزامات الدولة الغربية تقديم مساعدات جديدة محتملة لأوكرانيا. حيث آثر بايدن البقاء في الولايات المتحدة للوقوف على آخر المستجدات لإعصار ميلتون. فقد قام الأحد بزيارة إلى فلوريدا لتقييم آثار الدمار الذي لحق بساحل خليج فلوريدا بسبب إعصار ميلتون حيث يحث الكونغرس على الموافقة على تمويل إضافي للكوارث الطارئة.

وتقضي نائبة الرئيس كامالا هاريس يومًا ثانيًا في ولاية كارولينا الشمالية، التي تضررت بشدة من إعصار هيلين، لحضور كنيسة للسود وتنظيم تجمع انتخابي.