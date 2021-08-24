تعرّف على آخر إحصاءات كوفيد-19 على مستوى الإصابات والوفيات عبر العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 212.38 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و614141.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الولايات المتحدة: إجمالي الوفيات (628172)، عدد الإصابات المؤكدة (37884696)

الهند: إجمالي الوفيات (434756)، عدد الإصابات المؤكدة (32449306)

البرازيل: إجمالي الوفيات (574527)، عدد الإصابات المؤكدة (20570891)

روسيا: إجمالي الوفيات (357403)، عدد الإصابات المؤكدة (6766541)

فرنسا: إجمالي الوفيات (113372)، عدد الإصابات المؤكدة (6619611)

المملكة المتحدة: إجمالي الوفيات (131680)، عدد الإصابات المؤكدة (6524581)

تركيا: إجمالي الوفيات (54730)، عدد الإصابات المؤكدة (6233271)

الأرجنتين: إجمالي الوفيات (110352)، عدد الإصابات المؤكدة (5133831)

كولومبيا: إجمالي الوفيات (124216)، عدد الإصابات المؤكدة (4889537)

إسبانيا: إجمالي الوفيات (83337)، عدد الإصابات المؤكدة (4794352)

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق: إجمالي الوفيات (20262)، عدد الإصابات المؤكدة (1832240)

37 ‬‬‬‬- المغرب: إجمالي الوفيات (11792)، عدد الإصابات المؤكدة (806288)

38 - الأردن: إجمالي الوفيات (10308)، عدد الإصابات المؤكدة (790450)

‭42‬ - الإمارات: إجمالي الوفيات (2024)، عدد الإصابات المؤكدة (710438)

‭45‬ ‬- تونس: إجمالي الوفيات (22537)، عدد الإصابات المؤكدة (640897)

46 - لبنان: إجمالي الوفيات (8014)، عدد الإصابات المؤكدة (592780)

48 - السعودية: إجمالي الوفيات (8490)، عدد الإصابات المؤكدة (542354)

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.