فرنسا تطرح جرعات معززة من لقاحات كورونا في دور رعاية المسنين في سبتمبر

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يوم الخميس إن فرنسا تعتزم طرح جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 في دور رعاية المسنين اعتبارا من 12 أو 13 أيلول/ سبتمبر.

وصرح كاستكس لإذاعة (آر.تي.إل) بأنه يمكن أيضا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويعانون من أي ظروف صحية حجز مواعيد للحصول على جرعة معززة اعتبارا من مطلع سبتمبر أيلول، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك ستة أشهر بين الجرعتين الثانية والثالثة.

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا قد أوصت يوم الثلاثاء بجرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا لجميع من تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، وأيضا لمن يعانون من حالات صحية مزمنة قد تعرضهم للخطر عند الإصابة بكوفيد-19.