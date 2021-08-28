المغرب يسجل 93 وفاة بفيروس كورونا و وكندا تعلق الرحلات الأتية منه

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت تسجيل 6175 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 6863 إصابة يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 849532 حالة. كما سجل المغرب 93 وفاة جديدة ارتفاعا من 92 يوم الجمعة، لتصل أعداد الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 12361 وفاة.

في الاثناء أعلنت كندا تعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة الآتية مباشرة من المغرب لمدة شهر، على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، وعزت وزارة النقل قرارها في بيان الى "ارتفاع عدد النتائج الإيجابية لاختبارات كوفيد-19، الذي لوحظ لدى المسافرين من المغرب في الأشهر الأخيرة".

وأشارت الوزارة إلى إصدارها اشعارا إلى الملّاحين "يهدف الى تقييد جميع الرحلات الجوية المباشرة، للمسافرين التجاريين والخاصين إلى كندا انطلاقا من المغرب، اعتباراً من 29 آب/اغسطس 2021. وتستثنى من الإجراء رحلات الشحن وكذلك عمليات النقل الطبية أو الرحلات الجوية العسكرية.

وأوضحت الوزارة الكندية أن الرحلات الآتية من دول أخرى وتوقفت في المغرب قبل وصولها سيسمح لها بدخول كندا، ولكن سيتوجب فحص المسافرين فور وصولهم.

وتابعت الوزارة أن الركاب الذين يسافرون إلى كندا انطلاقا من المغرب ولكنّهم يتوقفون في بلد آخر، "سيتعين عليهم اتمام اختبار ساري المفعول قبل مغادرة بلد ثالث لمواصلة رحلتهم إلى كندا".

وستعمل اوتاوا بالتعاون مع الحكومة المغربية وشركات الطيران، "لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة للسماح باستئناف آمن للرحلات المباشرة، بمجرد أن تتيح الظروف بذلك"، وفق البيان.

وأرجأت السلطات المغربية انطلاق العام الدراسي من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر بسبب الأزمة الوبائية، كما وسعت نطاق حظر التجول الليلي في بداية آب/اغسطس (من الساعة 21,00 إلى 05,00 بالتوقيت المحلي)، وحظرت كذلك التجمعات لأكثر من 25 شخصا، وقيّدت السفر من وإلى ثلاث مدن رئيسية في البلاد، هي الدار البيضاء ومراكش وأغادير.