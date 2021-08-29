إصابات كورونا في أستراليا عند مستوى قياسي جديد مع احتدام الجدل حول إعادة الفتح

سجلت أستراليا عددا قياسيا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 1323 إصابة جديدة الأحد مع احتدام النقاشات بشأن ما إذا كان ينبغي على البلد أن يبدأ التعايش مع وجود الفيروس في المجتمع عقب تمكنه من كبح الجائحة في بادئ الأمر.

وسجلت نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا من حيث تعداد السكان ومركز التفشي الذي تؤججه سلالة دلتا في البلاد، 1218 إصابة في حين تتجه السلطات لتخفيف القيود قليلا بعد إغلاق استمر تسعة أسابيع. ومن المقرر أن يستمر الإغلاق حتى نهاية سبتمبر- أيلول.

وتعهدت غلاديس بيريجيكليان‭‭ ‬‬رئيسة حكومة الولاية بإعادة فتحها عند تطعيم 70 بالمئة من سكانها ممن يبلغون من العمر 16 عاما فأكثر. وقالت الأحد إن الولاية بلغت نقطة المنتصف نحو تحقيق الهدف.

وسجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث تعداد السكان والتي تطبق سادس إغلاق منذ بداية الجائحة، 92 إصابة الأحد وهو أعلى عدد منذ نحو عام.

وقال رئيس حكومة الولاية دانيال آندروز إن إجراءات الإغلاق في الولاية التي كان مقررا أن تنتهي يوم الخميس سوف تمدد ولكنه لم يذكر إلى متى. وتابع "نرى اليوم حالات كثيرة جدا تحول دون أن نفكر جديا في فتح الولاية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري".

وأبلت أستراليا بلاء أفضل من معظم الدول المتقدمة في مكافحة الفيروس إذ يبلغ إجمالي حالات الإصابة المرتبطة بكوفيد-19 فيها ما يزيد بقليل عن 50100 حالة إلى جانب 999 وفاة.