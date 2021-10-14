وباء كورونا.. الإصابات العالمية تتجاوز 240 مليونا وحوالي 5 ملايين وفاة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 239.14 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و77425.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

الولايات المتحدة والهند والبرازيل تتصدر القائمة

تصدرت الولايات المتحدة والهند والبرازيل حصيلة إجمالي الوفيات وعدد الإصابات المؤكدة في العالم، إذ بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 719251، فيما بلغ عدد الإصابات44672182.

وبلغ عدد الوفيات في الهند 451189 (أكثر من 4 مليون) فيما بلغ عدد الإصابات 34001743 (أكثر من 34 مليون).

وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 601213 (أكثر من 600 ألف) فيما بلغ عدد الإصابات 21582738 (أكثر من 21 مليون).

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 719251 44672182

الهند 451189 34001743

البرازيل 601213 21582738

المملكة المتحدة 138080 8275826

روسيا 428318 7861681

تركيا 66806 7538974

فرنسا 117173 7069089

إيران 123081 5729785

الأرجنتين 115547 5267339

إسبانيا 86869 4980206

قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

سجلت وزارة الصحة المصرية 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة يوم الأربعاء، ارتفاعا من 857 إصابة و39 وفاة في يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 314977 من ضمنهم 265663 حالة تم شفاؤها، و17806 حالة وفاة".

وسجلت العراق حوالي 23 ألف حالة وفاة إضافة 2028115 حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في المغرب لحوالي 14 ألف حالة وفاة فيما وصل عدد الإصابات لحوالي 939922 حالة إصابة.

فيما يلي ترتيب الدول العربية بحسب عدد الوفيات وعدد الإصابات بكوفيد-19

23 - العراق 22655 2028115

37 ‬‬‬‬- المغرب 14485 939922

42 - الأردن 10841 837255

46 - الإمارات 2116 738152

47 ‬- تونس 25046 710096

50 - لبنان 8452 630950

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.