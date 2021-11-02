انضمام قرابة 90 دولة لاتفاق لخفض انبعاثات غاز الميثان

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن قرابة 90 دولة انضمت إلى مسعى قادته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غاز الميثان المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري وذلك بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بما كانت عليه في 2020 في اتفاق يهدف لمعالجة أحد الأسباب الرئيسية للتغير المناخي.

وستعلن هذه الشراكة رسميا في وقت لاحق الثلاثاء.

والميثان هو الغاز الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون. ومن خصائصه أنه يملك قدرة على الحبس الحراري أكبر من ثاني أكسيد الكربون لكنه يتحلل في الغلاف الجوي بوتيرة أسرع وهو ما يعني أن خفض انبعاثاته يمكن أن يكون له أثر سريع في الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وقال المسؤول في إدارة بايدن إن "التعهد العالمي للميثان" الذي أُعلن عنه للمرة الأولى في سبتمبر أيلول يتضمن الآن نصف أكثر 30 دولة تلويثا للجو بالميثان وهي الدول التي تمثل معا ثلثي الاقتصاد العالمي.