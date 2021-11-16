بتكوين تنخفض بأكثر من 4% إلى نحو 60 ألف دولار

انخفض سعر بتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من أربعة بالمئة يوم الثلاثاء، مواصلة تراجعها خلال الأسبوع.

وهبط سعر بتكوين إلى 60350 دولارا، منخفضة عن ارتفاعها القياسي عند مستوى 69 ألفا الذي سجلته في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بأكثر من 11 بالمئة.

وانخفض سعر إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية 4.5 بالمئة إلى 4355.4 دولار.

ويقول خبراء العملات المشفرة إنه لا يبدو أن هناك أنباء دفعت إلى هذا الانخفاض الذي يرجع على الأرجح لعمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة.