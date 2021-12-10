إصابة شخصين بمتحور أوميكرون في سنغافورة رغم حصولهما على جرعة معززة

أصيب شخصان من سنغافورة فيما يبدو بمتحور أوميكرون، بعد حصولهما على جرعة معززة ضد مرض كوفيدـ19، وهو ما من شانه أن يسلط الضوء على نسبة الحماية التي يمكن أن توفرها الجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن امراة تبلغ من العمر 24 سنة، تعمل في مجال الخدمات المقدمة للمسافرين في المطار، أعادت اختبارا أوليا كان إيجابيا بمتحور أوميكرون، ويبدو أنها أول حالة إصابة محلية بالمتحور. أما الحالة الثانية فتتعلق بشخص عاد من ألمانيا يوم الأحد، وكلاهما حصلا على الجرعة المعززة.

وكانت شركة فايزرـ بيونتك قالت في بداية هذا الأسبوع، إن دراسات مخبرية أولية أظهرت أنه ربما تكون هناك حاجة لجرعة ثالثة ضد كوفيدـ19، للقضاء على الفيروس التاجي.

وقد لاحظ الباحثون في فايزر وبيونتك انخفاضا كبيرا للأجسام المضادة المقاومة للمتغير، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس، لدى الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين فقط. ويبدو أن التعزيز بجرعة ثالثة من اللقاح يعيد قدرا من الحماية.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه يتوقع العثور على عديد الحالات من اوميكرون على حدود البلاد وداخل المجتمع.

ويوجد المصابان الآن في الحجر الصحي حيث يتعافيان وفق وزارة الصحة، وجميع من كان على علاقة مباشرة معهما سيخضعون إلى الحجر الصحي مدة عشرة أيام في منشآت مخصصة.

وكانت سنغافورة شهدت انخفاضا حادا لعدد الإصابات بكوفيدـ19 الشهر الماضي، حيث سجلت في البلاد واحدة من افضل معدلات التطعيم في العالم، ويقول مسؤولون إنه سوف يتم تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة قريبا.

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