الأردن يسجل إصابتين بمتحورة أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ليل الخميس تسجيل أول اصابتين بمتحورة أوميكرون في المملكة إحداها لقادم من جنوب إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) نقلاً عن الوزارة أن الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان. وأضافت أن الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً، مشيرة إلى أنه "محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة.

ويشهد الأردن منذ نحو أسبوعين ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات المسجلة يومياً بفيروس كورونا، إذ تجاوز عددها الإثنين ستة آلاف وعاد ليستقر حول خمسة آلاف يومياً.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الخميس 998492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11879.

وتجاوز عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 4.2 مليون شخص، بينما حصل أكثر من 3.8 مليونا على جرعتين، وفقاً لأرقام وزارة الصحة.

وتوفر الوزارة جرعة ثالثة معززة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 3 أشهر ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً.

ورُصدت المتحورة أوميكرون في كل القارات، لكن أوروبا التي واجهت قبل ظهورها تفشياً قوياً للوباء، تبدو الأكثر تضرراً. وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.278.777 شخص في العالم منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، وتأكدت إصابة أكثر من 267 مليون شخصاً.